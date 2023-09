Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Nechifor și Adrian Cristea s-au reunit de dragul fiicei lor. Cei doi parinți reușesc sa mențina o buna relație de comunicare pentru Rania, care ii face mandri in fiecare zi. Adolescenta este eleva in clasa a noua la un liceu prestigios din Capitala, iar recent și-a serbat ziua de naștere. Cea…

- Smiley și Gina Pistol au plecat intr-o vacanța impreuna cu fiica lor. Cei doi și-au dorit sa mearga la mare, astfel ca Grecia a fost alegerea perfecta pentru ei, unde se vor bucura de mancare delicioasa, dar și de vreme frumoasa.

- Oana Roman este o adepta a vacanțelor! Dupa o vara plina de concedii, atat la mare, cat și la munte, vedeta iși ia fiica și pleaca, din nou, in vacanța! De aceasta data, destinația lor este Franța, iar cele doua se vor relaxa intr-un loc definit prin lux și opulența, și anume Coasta de Azur.

- Daca intenționați sa calatoriți cu mașina in alta țara din UE sau doriți sa inchiriați o mașina pe durata șederii in strainatate, trebuie sa rețineți ca regulile de circulație difera de la o țara la alta. Asigurați-va ca aveți un permis de conducere valabil și o asigurare auto corespunzatoare. Cand…

- Numarul turiștilor ruși in Thailanda a crescut de peste 10 ori doar in acest an in condițiile in care, din cauza razboiului din Ucraina, nu mai sunt primiți in alte destinații populare de vacanța din Europa sau din alte parți ale lumii, scrie The Moscow Times.

- Maria Constantin ș iubitul ei, Robert Stoica au mers in vacanța in Veneția pentru a-și incarca bateriile inainte de nunta. Cei doi urmeaza sa se casatoreasca in mai puțin de o luna, iar pregatirile sunt in toi.

- O vedeta din Romania a reușit sa iși indeplineasca un nou vis! Bruneta și-a cumparat o mașina de lux, dupa multa munca și timp in care a visat la acest moment. Nu doar ca a achitat suma integral, dar a și prezentat bolidul la Xtra Night Show.