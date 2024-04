Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Nemeș iși dorește foarte mult sa devina mama și așteapta cu mare nerabdare acest moment. Artista a dezvaluit ca deja a pregatit camera bebelușului, deși inca nu este insarcinata.De curand Roxana Nemeș și soțul ei, Calin Hagima, s-au mutat in casa mult visata, unde au pregatit deja camera bebelușului.…

- O studenta la medicina din Ohio, Statele Unite ale Americii, a dezvaluit secretul care a ajutat-o sa slabeasca 20 de kilograme in doar 3 luni. Iata ce a povestit Jenna Sickler pe pagina sa de TikTok.

- Alexandra Velniciuc, in varsta de 43 de ani, este una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru. Vedeta a vorbit recent meseria pe care o practica de ani de zile și despre momentele grele din timpul spectacolelor. In cadrul unui interviu acordat pentru Xtra Night Show, Alexandra Velniciuc a povestit…

- Carmen de la Salciua s-a apucat de o dieta și asta pentru ca iși dorește foarte mult sa slabeasca. Artista este acum foarte atenta la ce mananca. Iata ce marturisiri a facut cantareața pe rețelele de socializare!

- Cristina Spatar se mandrește cu o silueta de invidiat, insa puțini știu ca o dieta a ajutat-o sa slabeasca 17 kilograme și sa ajunga la formele dorite. Artista a dezvaluit, pas cu pas, planul alimentar de care a ținut cont.

- Medicul ortoped rezident, Robert Sima, prins ieri seara in flagrant intr-una din benzinariile situate la coborarea de pe autostrada A1, in Aradul Nou, dupa ce... The post VIDEO. Medicul ortoped prins cu 20 de kilograme de cannabis va fi propus spre arestare appeared first on Special Arad · ultimele…

- Brigitte Pastrama a decis sa se mute in Dubai in 2023, impreuna cu fiica ei, Sara. Vedeta a cumparat o casa pe care a mobilat-o dupa preferințele sale, iar prețul platit a fost unul pe masura.