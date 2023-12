Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce gurile rele spun ca ar fi certați, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au planuri serioase de viitor impreuna! Diva a dezvaluit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, ca iși dorește sa devina mama! Blondina vrea sa il faca tata din nou pe cunoscutul afacerist.

- Bogdan de la Ploiești ii este recunoscator lui Dumnezeu pentru tot ce are. Cantarețul de manele a postat un mesaj induioșator pe rețelele de socializare, unde are o comunitate impresionanta de oameni. Iata ce mesaj a facut public artistul!

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au impacat, anunța spynews.ro. Totodata, fosta prezentatoare de la Kanal D2 e tot mai implicata in viața partenerului ei, pe care l-a indrumat catre o viața mai sanatoasa.Dupa ce in septembrie anunțau ca s-au desparțit, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au revenit acum…

- Andreea Antonescu este mai fericita ca niciodata de cand fiica ei cea mare a luat decizia de a se muta in Romania. Artista se simte implinita din toate punctele de vedere, mai ales ca Sienna se afla acum langa ea. Cat de repede s-a acomodat fiica cea mare a cantareței de cand a venit in țara alaturi…

- Marius Elisei a facut primele declarații dupa ce s-a zvonit ca noua lui iubita ar fi insarcinata. Fostul soț al Oanei Roman a negat zvonurile aparute, insa a precizat recent ca iși mai dorește copii.De aproximativ o luna, Marius Elisei a inceput o noua relație cu Gabriela, o femeie pe care o știa de…

- Marius Elisei a trecut peste desparțirea de Oana Roman și-a refacut deja viața alaturi de noua iubita. Cei doi s-au mutat deja impreuna dupa doar o luna de relație și au planuri mari de viitor impreuna, dupa cum a anunțat el intr-o emisiune televizata. Pe 3 septembrie Marius Elisei s-a desparțit definitiv…

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Xtra Night Show, Lele a vorbit despre relația pe care o are in prezent cu Dan Bursuc, dupa ce impresarul și Florin Salam și-au aruncat vorbe grele in mediul online. Cantarețul a spus cum se ințelege acum cu cel despre care spune ca i-a fost ca un tata.

- Misha a marturisit ca nu a citit cartea lansata recent de Connect-R, „Din livada cu nuci”. Cantarețul nu i-a oferit fostei sale soții un exemplar al volumului, deși s-au vazut de mai multe ori in ultimele luni.Prezentata la un eveniment monden din Capitala, Misha a stat de vorba cu jurnaliștii de la…