Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost primii concurenți eliminați de la America Express. Cei doi au trait momente dificile in Columbia, iar de curand, au lansat o melodie inspirata de tot ceea ce s-a intamplat pe Drumul Soarelui.

- Cursa pentru imunitate a adus noi discuții in echipa formata din Alexia și Aris Eram. Concurenta i-a reproșat fratelui ei ca nu iși da suficient de mult interesul pentru a ajunge primii. Tensiunile au fost amplificate și de faptul ca Edward Sanda și Cleopatra Stratan se aflau inaintea lor.

- Au inceput sa apara poblemele intre Cleopatra Stratn și Edward Sanda, la America Express 2023. Artista a cedat in editia de aseara și i-a reproșat sotului ei ca se plange mai mereu, indiferent de proba.In timp ce exersau, Edward Sanda și-a dorit cateva minute de pauza. Cleopatra Stratan a parut deranjata…

- Ediția din aceasta seara, 4 noiembrie 2023, de la America Express a adus probleme in echipa formata din Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Concurenta i-a reproșat soțului ei ca se plange mai mereu, indiferent de proba. Momente tensionate au fost și intre Alexia Eram și fratele ei, in timpul aceleiași…

- Deși toata lumea credea ca lucrurile s-au așezat in viața Biancai Giurca, acum fosta concurenta de la Insula Iubirii a dezvaluit ca a trecut printr-o perioada dificila și și-a dat seama ca cel mai important este sa ai liniște, dar și persoanele apropiate alaturi. Iata ce mesaj le-a transmis urmaritorilor…

- Mira are parte de momente grele in viața sa. Este nevoita sa renunțe la una dintre pisicile ei, Rai deoarece micoza cu care se confrunta nu-i da pace. Nici Oli, felina pe care o are de un an, nu a scapat de aceste probleme, iar artista incearca sa le vindece pe amandoua.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda se numara printre echipele care au acceptat provocarea America Express, experiența despre cei doi spun ca nu a fost deloc ușoara, din contra, mai ales atunci cand vine vorba de probe. Chiar și așa, concurenții spun ca relația lor este mult mai puternica in prezent și…

- Momente de suferința cumplita pentru un personaj indragit din showbiz-ul romanesc. Un fost concurent America Express a pierdut o persoana importanta, poate cea mai importanta, din viața sa. Clipe grele pentru un fost concurent America Express A fost sarea și piperul din sezonul trecut al reality show-ului…