Bianca Iordache a dat vestea momentului in showbiz-ul romanesc, dupa ce a anunțat ca este insarcinata și va devenit mamica de fetița. Insarcinata in aproximativ cinci luni, bruneta din showbiz-ul de la noi a vorbit, cu puțin timp in urma, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, despre cea mai frumoasa perioada din viața ei. Iata ce nume a ales vedeta pentru bebelușul pe care il poarta in pantece!