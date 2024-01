Stiri pe aceeasi tema

- Fostul soț al Oanei Radu a spus cum e viața de burlac, dupa desparțirea de artista. Catalin Dobrescu recunoaște ca exista unele parți bune, dar și unele parți mai puțin bune, spre exemplu acum nu are așa de mulți prieteni care sa ii fie alaturi. In noiembrie s-a aflat ca Oana Radu și Catalin Dobrescu…

- Divorțul dintre Oana Radu și Catalin Dobrescu a ocupat primele pagini ale ziarelor, iar vestea a fost cu adevarat șocanta pentru toata lumea. Ei bine, la cateva saptamani de la vestea separarii, fostul soț al Oanei Radu a facut declarații despre cum se simte acum și a marturisit ca este liniștit.

- Oana Radu și Catalin Dobrescu și-au spus „adio” dupa mai mulți ani de relație. Artista și-a organizat petrecerea aniversara de 30 de ani, iar barbatul care a facut parte din viața sa nu a fost invitat, motivand ca lucrurile nu sunt vindecate intre ei.

- La cateva zile dupa ce Oana Radu a devaluit motivele care au dus la separarea de soț, barbatul face primele dezvaluiri despre situația in care se afla. Catalin Dobrescu a mai ținut sa precizeze ca el și Oana s-au iubit mult și ca nu are nimic de reproșat la adresa acesteia.„Din pacate, am pus capat…

- Oana Radu a recunoscut ca a divorțat, dupa o buna perioada in care a refuzat sa dea detalii despre aceasta situație. Vedeta a marturisit ca nu mai formeaza un cuplu cu Catalin Dobrescu și a dezvaluit motivul desparțirii lor. Ce a dus la separare și ce spera vedeta ca se va intampla in viitor. Oana […]…

- Oana Radu a facut primele marturisiri despre divorțul de Catalin Dobrescu. Artista sufera foarte mult din dragoste și iși revine greu, deoarece a trecut puțin timp de cand ea și soțul ei au decis sa mearga pe drumuri separate. Iata ce declarații a facut celebra cantareața despre acest subiect!

- Divorțul dintre Oana Zavoranu și Alex Ashraf ține in continuare primele pagini ale ziarelor din Romania. Recent, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, Catalin Botezatu a declarat cum vede el aceasta separare. Iata ce spune celebrul designer despre vedeta!