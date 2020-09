China s-a declarat marti 'deschisa' sa primeasca observatori in Xinjiang, la o zi dupa ce Uniunea Europeana a solicitat sa aiba acces in aceasta regiune unde Beijingul este suspectat de internari masive de musulmani, transmite AFP.



Potrivit Statelor Unite si unor ONG-uri de aparare a drepturilor omului, peste un milion de musulmani, in principal de etnie uigura, au fost internati in 'centre de reeducare' in aceasta vasta regiune din nord-vestul Chinei, in urma unei campanii de represiune intreprinse in ultimii ani contra terorismului si islamismului.



Beijingul…