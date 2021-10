Xiaomi va produce în 2024 primele sale mașini electrice ​Xiaomi, companie celebra pentru smartphone-uri, trotinete electrice și aspiratoare, va produce în serie primele sale mașini în semestrul 1 din 2024, spune un director al companiei. Xiaomi a anunțat în acest an un plan de investiții în valoare de 10 miliarde dolari în urmatorii zece ani pentru dezvoltarea unei game de mașini electrice.



Xiaomi a înființat în septembrie subsidiara sa producatoare de vehicule electrice Xiaomi EV care avea 300 de angajați și era condusa de Lei Jun, CEO al Xiaomi și fondator.



Șefii companiei spuneau atunci ca…



