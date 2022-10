Stiri pe aceeasi tema

- OnePlus Nord Watch a debutat pe 3 octombrie, dupa saptamani intregi de scapari si teasere. E al doilea ceas OnePlus, dar primul din gama Nord. Vine cu 10 zile de autonomie, care devin 30 de zile cu modul Power Saving. Cat costa si ce dotari aduce aflati mai jos. OnePlus Nord Watch are un ecran AMOLED…

- Potrivit presei israeliene, mininistrul Vasile Dancu a precizat ca Romania intentioneaza sa faca achiziții in domeniul apararii, insa nu a oferit detalii pe marginea acestui subiect. Ministerul Apararii a anunțat insa ca Vasile Dancu a vizitat, saptamana trecuta, sediile unor companii din industria…

- Honor si-a adaugat inca un telefon midrange in portofoliu, de aceasta data Honor X40, care costa doar 214 dolari. Pentru inceput a debutat in China, dar nu vad de ce nu ar sosi si in Europa. La noi se vand deja modele entry level sau midrange de la Honor, deci ar fi binevenit. Noul venit are acea camera-inel…

- Se pare ca Huawei isi va aduce noul flagship Mate in Europa mai rapid decat speram, mai precis pe data de 26 septembrie. Surse din Germania au confirmat ca au primit invitatii la un eveniment de lansare pentru acest telefon flagship, iar lansarea are loc pe 26 septembrie. In aceeasi zi va debuta local…

- Huawei a avut multa treaba pe 6 septembrie, zi in care a lansat 4 telefoane Mate 50 , dar si o tableta 2 in 1, Matebook Go E. Pe langa acestea a vazut lumina zilei si telefonul Huawei nova 10z, care are un design tineresc si cool si dotari midrange destul de atractive. Credeam ca dupa nova 10 si nova…

- Romania se afla pe locul 2 in topul tarilor europene cu cele mai ieftine locuinte, dupa Bosnia si Hertegovina, conform studiului Deloitte Property Index 2022, realizat in 23 de tari si 68 de orase.

- Creșterea pieței globale a semiconductorilor a incetinit fața de anul trecut, ajungand la 13,3% in T2. Și vanzarile au scazut in toate regiunile, in iunie: cu 0,9% in SUA, 1,1% in Europa și 2,8% in China.Situația din Taiwan genereaza ingrijorare, iar un conflict militar efectiv ar pune o presiune enorma…

- Fortat de noua legislatie europeana, Google se vede nevoit sa dea voie dezvoltatorilor sa foloseasca si alte sisteme de plata, insa o face cu propriile conditii si limitari, care s-ar putea sa nu fie pe placul autoritatilor. Dezvoltatorii de aplicatii pentru Android vor putea folosi sisteme terte de…