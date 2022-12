Stiri pe aceeasi tema

- Mașina a ramas in continuare mijlocul de deplasare preferat pentru majoritatea romanilor, fie ca o folosesc pentru activitațile de zi cu zi, fie ca aleg sa plece in vacanțe. In același timp, numarul crescut de autovehicule din Romania și preferința romanilor pentru acest mijloc de transport se reflecta…

- Volumele de marfuri care tranziteaza unele dintre cele mai mari porturi din Rusia au scazut ca urmare a sancțiunilor economice impuse de Uniunea Europeana impotriva Moscovei. In acest an, portul Sankt Petersburg – principala poarta de acces a Rusiei pentru comerțul cu Europa – a inregistrat o scadere…

- Xiaomi a lansat gama de telefoane Redmi Note 12 pe 27 octombrie 2022, iar cele mai ieftin dintre ele este chiar modelul de baza, Redmi Note 12 5G. Urmasul lui Redmi Note 11 primeste si conectivitate 5G, un procesor complet nou si pret sub 200 de euro. Redmi Note 12 arata identic cu modelele Pro, ceea…

- Compania japoneza a atras o atentie sporita din partea analistilor si investitorilor, pentru a vedea daca isi poate respecta tinta anuala de productie de 9,7 milioane de vehicule, dupa ce a ratat obiectivele intermediare in primele patru luni ale anului fiscal inceput in aprilie. Productia si-a revenit…

- Acer a lansat astazi primul Chromebook de gaming din lume, modelul Acer Chromebook 516 GE. Vine cu un pret pe masura, poate chiar prea piperat pentru ce ne gandim ca inseamna de obicei un Chromebook. La bord se afla un procesor Intel Alder Lake, care ajunge pana la un Core i7 seria P. Acer Chromebook…

- Xiaomi a tinut un eveniment oficial pe 4 octombrie 2022, in cadrul caruia a prezentat doua telefoane, Xiaomi 12T si Xiaomi 12T Pro , tableta Redmi Pad, dar si o bratara de fitness, Xiaomi Smart Band 7 Pro. Acest dispozitiv are un ecran AMOLED de 1.64 inch si vine cu multiple functii de fitness si sport.…

- Andrei Marga revine dupa declarațiile care au deranjat Ucraina și o parte a opiniei publice. Marga nu se dezice de ce a spus, din contra, se apara și spune ca e vorba de adevarul istoric. Andrei Marga, fostul ministru al Educației și fost rector al Universitații ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a declarat,…

- Xiaomi nu se multumeste doar cu modelele Xiaomi 12S si acum ne pregateste si unele Xiaomi 12T, care se vor lansa chiar saptamana viitoare. Ele nu au fost lipsite de scapari si ne intereseaza in particular XIaomi 12T Pro, deoarece el va aduce o camera de 200 de megapixeli. Exista si o teorie care spune…