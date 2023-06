Xiaomi 13 Ultra a ajuns in sfarsit in Europa, ceea ce ne bucura. Asta pentru ca Xiaomi 12S Ultra ne-a sarit, dupa ce Xiaomi Mi 11 Ultra a sosit si la noi pe continent. Xiaomi 13 Ultra costa 1500 de euro la noi. Xiaomi 13 si Xiaomi 13 Pro au debutat la MWC 2023 in februarie, iar acum apare si versiunea Ultra. Modelul din Europa este cel cu 12 GB RAM si 512 GB stocare. Xiaomi 13 Ultra vine pe negru sau verde maslina si e disponibil la precomanda in Franta, Germania, Spania si Italia. Comenzile vor incepe sa soseasca de pe 21 iunie 2023. Cei care fac precomanda primesc un bonus trade in de 200 de…