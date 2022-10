Xiaomi a tinut ieri un eveniment oficial in Europa, dar si in Romania, unde a prezentat cel mai nou flagship al sau, pe Xiaomi 12T Pro. Acesta vine cu o camera de 200 de megapixeli, familiara, deoarece foloseste acelasi senzor Samsung ISOCELL HP1 ca si Motorola Edge 30 Ultra. Cat costa si ce ofera speciala aduce la precomanda aflati mai jos. Xiaomi 12T Pro este un smartphone premium, cu corp fabricat din sticla si aluminiu. Cantareste putin peste 200 de grame si masoara 8.6 milimetri in grosime. Modulul foto are acel design elegant vazut si la seriile Xiaomi 12 si 12s. Produsul e disponibil pe…