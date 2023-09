”Azi (vineri) vom anunta in comun crearea unui parteneriat strategic China-Siria care va fi o etapa importanta in istoria relatiilor bilaterale”, a declarat presedintele chinez, citat de televiziunea chineza de stat CCTV. Bashar al-Assad, izolat pe scena internationala si aflat in cautare de fonduri pentru reconstructia Siriei, a inceput joi prima sa vizita oficiala in China din ultimii aproape 20 de ani, cu speranta, potrivit Beijingului, de a ridica relatiile siriano-chineze la ”un nou nivel”. El cauta fonduri in vederea econstrucvtiei Siriei, in urma unui razboi sangeros care a antrenat distrugeri…