- In ziua in care decesele generate de epidemia de coronavirus au sarit de 1.000, iar imbolnavirile au depașit 42.000, autoritațile din China au lasat fara funcții mai mulți inalți oficiali, acuzați ca au gestionat prost epidemia.Șeful Comisiei de Sanatate din Hubei, provincia chineza a carei capitala…

- Batrbatul, in varsta de 39 de ani, tratat pentru virusul ucigas, a murit marti dimineata, dupa ce starea sa de sanatate s-a deteriorat. Acesta locuia la Hong Kong si s-a aflat in luna ianuaria in orasul chinez Wuhan, epicentrul pneumoniei virale. De la aparitia sa la sfarsitul anului trecut…

- Liderii de frunte ai Partidului Comunist Chinez au recunoscut ca au existat „lacune si dificultati”in ceea ce priveste modul de gestionare a cazurilor de contaminare cu coronavirus care au pornit de la o piata de fructe de mare din Wuhan, relateaza BBC si AFP.

- Ministrul Agriculturii din China a anunțat descoperireaunei tulpini foarte agresive de gripa aviara H5N1 in provincia Hunan. Virusul gripei aviare H5N1 a ucis 4.500 de pui și de gaini la o ferma din Shaoyang, un oraș din sud-vestul provinciei Hunan, noteaza Business Insider, care citeaza Reuters. Autoritațile…

- Autoritațile chineze au anunțat ca 42 de persoane au murit in cursul zilei de joi din cauza noului coronavirus din China, astfel ca numarul total al deceselor se ridica acum la 213, informeaza CNN. SUA recomanda cetațenilor sa evite China, iar Italia a anunțat suspendarea tuturor zborurilor spre…

- Numarul de decese cauzate de noul coronavirus a ajuns la 170 in China, cu peste 1.700 de noi cazuri de contaminare inregistrate in tara, a anuntat joi guvernul chinez, relateaza AFP.Vezi și: Kelemen Hunor il da de gol pe Ludovic Orban: 'A fost o greseala ca Guvernul a apelat foarte repede…

- Autoritațile chineze au inceput deja sa construiasca un spital de campanie destinat pacienților infectați cu noul coronavirus, care ar trebui sa fie gata pe 3 februarie, noteaza Xinhuanet.Wuhan, orașul cu 11 milioane de locuitori de unde a pornit epidemia de pneumonie virala, va avea un spital de campanie…

- Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat miercuri dupa-amiaza ca numarul deceselor provocate de coronavirusul "2019-nCoV" a ajuns la 17. In total, au fost inregistrate aproximativ 500 de cazuri.