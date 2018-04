Xerox și PrintReleaf ajută clienții să își îndeplinească obiectivele de sustenabilitate Clienții Xerox care utilizeaza serviciile de management al imprimarii (MPS) vor putea contribui la reimpadurirea suprafețelor forestiere globale cu ajutorul noului parteneriat incheiat de Xerox cu PrintReleaf. Sub deviza „pentru fiecare imprimare, cate o plantare,” PrintReleaf folosește datele din rapoartele de utilizare a hartiei și calculeaza de cați copaci plantați este nevoie pentru a contracara efectul consumului de hartie asupra mediului, avand in vedere caracteristicile unui anumit spațiu geografic. Clienții Xerox din intreaga lume vor putea sa se inscrie in programul PrintReleaf ca o opțiune… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

