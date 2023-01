XBB.1.5, „cea mai transmisibilă subvariantă a Omicron”, înregistrată până acum Agentia de sanatate a Uniunii Europene este preocupata de viteza cu care subvarianta XBB.1.5 sau Kraken a Omicron i-a locul celorlalte variante aflate in circulatie. Experții sunt ingrijorați, dar recomanda sa ne informam și sa nu ne alarmam. In prezent, se știe ca Kraken se raspandește mai rapid, dar nu s-a stabilit daca provoaca forme mai grave de boala. Este posibil ca aceasta varianta sa aiba o influența din ce in ce mai mare asupra numarului de cazuri de Covid-19 in Uniunea Europeana, avertizeaza Centrul european de prevenția și controlul bolilor (ECDC). ECDC a transmis ca ritmul accelerat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Cazul de infectare cu varianta Kraken a coronavirusului a fost confirmat prin secvențiere la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București, a confirmat pentru Libertatea directorul medical al institutului, Adrian Marinescu. Pacientul la care a fost depistata prezența noii variante…

- „Exista posibilitatea ca aceasta varianta sa aiba un efect din ce in ce mai mare asupra numarului de cazuri de COVID-19 in UE, dar nu in luna urmatoare, deoarece varianta este prezenta in UE la niveluri foarte scazute", scrie Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) in evaluarea…

- Subvarianta XBB.1.5 de coronavirus, numita si Kraken, se raspandeste mai rapid fata de tulpinile Omicron dominante in prezent, potrivit Agentiei UE de control al bolilor, scrie Politico. „Exista posibilitatea ca aceasta varianta sa aiba un efect din ce in ce mai mare asupra numarului de cazuri de COVID-19…

- Creste lista tarilor din Uniunea Europeana care cer test COVID negativ pasagerilor veniti din China. Belgia, Suedia, Franta, Germania, Spania si Italia anunta ca, pe langa testul negativ, necesar la imbarcarea spre Europa, ar putea testa aleatoriu pasagerii si la sosire.

