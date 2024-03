Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a primit o veste dura! Mihai Pintilii (39 de ani) a primit o suspendare marita: de la doua etape, la o luna. Pe 1 martie, Mihai Pintilii, trecut ca delegat in acte, dar implicat in pregatirea echipei, a primit o pedeapsa de doua etape, dupa ce a vazut cartonașul roșu in prima repriza a meciului…

- Antrenorul Barcelonei, Xavi Hernandez, a avut o ieșire fara precedent in pauza meciului de la Bilbao. In prima repriza ii pierduse, accidentați grav, pe De Jong și Pedri. Accidentarile au fost o constanta a Barcelonei in acest sezon. Campioana Spaniei n-a scapat nici duminica, la 0-0 cu Athletic Bilbao.…

- FC Barcelona a invins cu 4-0 pe Getafe, sambata seara, in etapa a 26-a din La Liga, si a trecut momentan pe pozitia a doua a clasamentului, cel putin pana la meciul Gironei de luni cu Rayo Vallecano, conform Agerpres. Raphinha (20), Joao Felix (53), Frenkie de Jong (61) si Fermin Lopez (90+1) au…

- Atletico Madrid l-a transferat pe stoperul Gabriel Paulista (33 de ani), legitimat in ultimii 6 ani și jumatate la Valencia. Cu fundașul turc Caglar Soyuncu imprumutat la Fenerbahce, iar Cesar Azpilicueta și Jose Maria Gimenez accidentați, Atletico Madrid a mutat de urgența in defensiva. Pe Metropolitano…

- Aflat sub presiune de cateva saptamani, antrenorul echipei FC Barcelona, Xavi Hernandez, a anuntat sambata seara ca va parasi clubul catalan la sfarsitul sezonului, la scurt timp dupa ce formatia sa a pierdut acasa, cu 5-3, partida cu Villarreal, din La Liga, scrie AFP, potrivit Agerpres."Pe 30 iunie…

- Portarul Horațiu Moldovan (26 de ani) va face in curand pasul spre La Liga, dupa ce Atletico Madrid ii va plati clauza de 800.000 de euro. In trecut, goalkeeper-ul Rapidului a fost protagonistul unei mutari inedite. Horațiu Moldovan a fost crescut de catre centrul de copii și juniori CFR 1907 Cluj,…

- GSP.ro a aflat ca Horațiu Moldovan (25 de ani) a batut palma cu Atletico Madrid, urmand ca los rojiblancos sa-i achite clauza de reziliere a contractului, in valoare de 800.000 de euro. Horațiu Moldovan este la un pas de transferul carierei, mutarea in La Liga, la Atletico Madrid, unul dintre granzii…

- Invitat la GSP Live, Daniel Pancu (46 de ani), selecționerul Romaniei U21, a vorbit despre plecarea iminenta a lui Horațiu Moldovan (25) de la Rapid. Dorit și de Betis, portarul ar fi mai aproape acum de Atletico Madrid. Se pare ca Atletico Madrid, locul 5 in La Liga, intenționeaza sa achite clauza…