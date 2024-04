Xavi s-a răzgândit și va rămâne la Barcelona In ciuda dramoletei din iarna in care Xavi anunța, aproape cu lacrimi in ochi, ca este nevoit sa plece de la Barcelona pentru binele echipei, se pare ca lucrurile nu mai sunt așa de grave. Antrenorul ramane. Spaniolul și-a anunțat intenția de a parasi Camp Nou in ianuarie, dupa o infrangere rușinoasa cu 5-3 in […] The post Xavi s-a razgandit și va ramane la Barcelona first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Xavi va ramine antrenorul principal al Barcelonei la finalul actualului sezon, s-a anunțat joi, in cadrul unei conferințe de presa. "Astazi am onoarea de a anunța ca Xavi va continua ca antrenor principal al Barcelonei. El este foarte ambițios și vrea sa ajute echipa sa devina mai competitiva. Știm…

- La trei luni de cand și-a anunțat plecarea la finalul acestui sezon de la carma Barcelonei, Xavi Hernandez a fost intors din drum de catre Deco și Joan Laporta și va continua inca un an pe banca tehnica a catalanilor, scrie sport.hotnews.ro .

- Spaniolii au analizat delegarea lui Istvan Kovacs la Barcelona - PSG, in returul sferturilor UEFA Champions League. Barcelona - PSG (3-2 in tur) se joaca marți, 16 aprilie, de la ora 22:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. Pentru meciul de pe Camp Nou, care…

- Joi, FC Barcelona și-a prezentat oficial noua platforma de streaming. Se numește Barca One, iar accesul e gratuit. La evenimentul de lansare, echipele clubului blaugrana - cu excepția celei de baschet, care avea meci - au avut reprezentanți. Toți jucatorii lui Xavi au participat la eveniment. Antrenorul…

- Barcelona a recrutat o noua arma in lupta sa pentru a ține sub control populația de porumbei: vulturi și șoimi, informeaza The Guardian.In cadrul unui proces, echipe de trei sau patru pasari de prada au inceput sa patruleze o zona din jurul Camp Nou, stadionul echipei FC Barcelona, ​​intre orele 08.00…

- Roberto De Zerbi (44 de ani), antrenorul lui Brighton, a fost recomandat de Pep Guardiola (53 de ani) pentru a deveni tehnicianul Barcelonei. Xavi Hernandez (44 de ani) a anunțat ca nu va mai continua pe banca Barcelonei incepand cu 30 iunie. In aceste condiții, oficialii de pe Camp Nou au inceput sa…

- Sergio Aguero (35 de ani), fost atacant al unor echipe precum Atletico Madrid, Manchester City sau Barcelona, retras in urma cu 3 ani din cauza unor probleme cardiace, ar putea fi protagonistul unei reveniri total neașteptate in fotbal. ...

- Pep Guardiola (53 de ani) a susținut astazi conferința de presa premergatoare partidei lui City cu Burnley, din etapa 22 a Premier League și a fost intrebat, inevitabil, de situația lui Xavi (44 de ani), antrenorul Barcelonei, care și-a anunțat plecarea la finalul sezonului dupa eșecul din campionat…