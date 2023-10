Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a primit vizita lui Real Madrid, in episodul cu numarul 255 din El Clasico. Catalanii au pregatit o scenografie speciala. In tribunele stadionului Olimpic din Barcelona, locul de disputare al meciului, a fost afișat semnul celebru al trupei Rolling Stones. De asemenea, elevii lui Xavi au avut…

- Xavi este deja cu gandul la El Clasico, dupa ce Barcelona a invins-o cu 2-1 pe Sahtior. Managerul catalanilor a oferit declaratii si despre jucatorii accidentati, marturisind ca toti acestia vor sa joace. In ciuda acestui fapt, Xavi nu va forta pe nimeni pentru derby-ul cu rivala Real Madrid. Barcelona…

- Emoții pentru Barcelona. Cu 3 zile inainte de El Clasico, derby-ul cu Real Madrid, Joao Felix (23 de ani) a ieșit din meciul cu Șahtior cu aparente probleme medicale. Doar 74 de minute a jucat Joao Felix in meciul dintre Barcelona și Șahtior, din grupele Champions League. Mijlocașul portughez s-a accidentat…

- Mikel Camps, purtator de cuvant al Consiliului de Administrație la Barcelona, l-a jignit pe atacantul de culoare al lui Real Madrid, Vinicius jr (23 de ani), in timpul meciului susținut de madrileni la Braga, scor final 2-1. Barcelona și Real se intalnesc sambata in primul ”El Clasico” al sezonului…

- Real Madrid a avut caștig de cauza privind apelul la suspendarea lui Nacho, de 3 etape. Capitanului madrilenilor i-a fost redusa suspendarea la doua meciuri, astfel ca va putea juca impotriva Barcelonei, pe 28 octombrie. Și David Alaba a devenit disponibil pentru El Clasico, revenit dupa o accidentare.…

- Raphinha (26 de ani) a suferit o accidentare la bicepsul femural, in victoria Barcelonei cu Sevilla, scor 1-0. Spaniolii estimeaza ca extrema stanga va reveni pe teren chiar la meciul cu Real Madrid. Raphinha a inceput titular derby-ul etapei #8 din La Liga, dar a fost schimbat in minutul 37, dupa…

- Barcelona are aceleași dificultați financiare și plecarea lui Dembele la PSG ar putea afecta echipa. Real Madrid i-a pierdut pe Courtois și Arda. In plus, nu are varf. Pe acest fond, Simeone spune: „Victoria e totul”. Va repeta Atletico Madrid triumful din 2021? La Liga, intrecerea celui mai așteptat…

- Ilkay Gundogan, adus de Barcelona in aceasta vara, de la Manchester City, a suferit o leziune la adductori in victoria contra lui Real Madrid, 3-0, și a devenit indisponibil pentru o buna bucata de vreme. Catalanii l-au pierdut și pe Christensen, de asemenea accidentat. Cu destula șansa și foarte eficace,…