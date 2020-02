Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cîrstea (69 WTA) a trecut de rusoaica Margarita Gasparyan (107 WTA), în primul tur al calificarilor din cadrul turneului Premier de la Dubai.Cîrstea a câștigat cu 6-4, 6-3, dupa o ora și 30 de minute de joc. Românca a avut nevoie de șase mingi de meci pentru…

- Ana Bogdan (90 WTA) a ajuns in turul al doilea al calificarilor din cadrul turneului Premier de la Dubai. Romanca a invins-o pe cehoaica Barbora Krejcikova (112 WTA) in doua seturi, scor 6-4, 6-4, dupa un meci de o ora și 47 de minute. In turul al doilea al calificarilor, Bogdan va da peste chinezoaica…

- Garbine Muguruza (16 WTA), finalista la Australian Open, se va afla la startul turneului de categorie Premier de la Dubai, dupa ce a primit un wild card din partea organizatorilor."Garbine a fost lider mondial și este clar ca joaca din nou la cel mai înalt nivel. La a 20-a ediție a turneului…

- Kim Clijsters va reveni in tenis la turneul de la Dubai, care va avea loc in perioada 17-22 februarie si la care participa si Simona Halep, potrivit news.ro.Kim Clijsters anuntase initial ca va reveni la turneul de la Monterrey (Mexic), care se va desfasura incepand din 2 martie. La…

- Tennis Life a anuntat ca locul liderului WTA pe tabloul principal de la Dubai va fi luat de Wang Qiang. Dupa retragerea lui Ashleigh Barty, Simona Halep devine cap de serie numarul 1. Simona Halep isi lanseaza PARFUMUL. Cum se numeste si cat costa FOTO Lista actualizata a favoritelor…

- Ucraineanca Elina Svitolina, locul 5 WTA si cap de serie numarul 5, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-1, 6-2, de spaniola Garbine Muguruza, locul 32 WTA, in turul al treilea al Australian Open, potrivit news.ro.Muguruza s-a impus dupa un meci care a durat o ora si sapte minute, urmand…

- Jucatoarea greaca de tenis Maria Sakkari, 23 WTA, a eliminat-o vineri, in turul 3 al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, pe americanca Madison Keys, locul 11 WTA, cap de serie nr. 10, potrivit Agerpres.Grecoaica s-a impus dupa o ora si un sfert in doua seturi simetrice,…

- Cap de serie numarul 3, Elise Mertens (17 WTA) a parasit turneul de Shenzhen în faza sferturilor, fiind învinsa de Elena Rybakina (36 WTA), favorita 7, scor 6-4, 4-6, 6-2. În semifinale s-au mai calificat Garbine Muguruza, Ekaterina Alexandrova și Kristyna Pliskova. Rezultatele…