Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe banci lucreaza la un portofel digital care se conecteaza cu carduri de debit si de credit, in incercarea de a concura cu Apple Pay si PayPal, potrivit publicatiei The Wall Street Journal, citata de CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Acordarea de credite bancare in cazul in care ai un istoric negative de plata este o problema comuna intalnita astazi intre persoanele care au nevoie de bani imprumut. Cu toate acestea, exista banci care au luat masuri și ofera soluții pentru cei care se confrunta cu acest lucru. In acest articol, vom…

- Retailerul german de produse alimentare REWE Group a deschis primul magazin complet autonom, in centrul orașului Munchen, Germania. Este primul supermarket din lume fara case, scrie tabloidul regional bavarez TZ . Situat la Karlstrasse 36, magazinul ofera aproximativ 4.000 de articole, inclusiv produse…

- Bugetarii care lucreaza la proiectele PNRR ar urma sa primeasca 50% in plus la salariu. Spre exemplu, in baza ordonanței, un director dintr-un minister ar putea primi pana la 7.800 de lei, scrie Antena3.ro. Sunt creșteri foarte mari de venituri pentru cei care lucreaza pe fonduri europene, pe Planul…

- Socialistul Igor Dodon a fost invinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasiva și organizarea și acceptarea finanțarii partidului politic din partea unei organizații criminale, a fost eliberat din arest la domiciliu. Decizia a fost luata vineri, 18 noiembrie, de catre magistrații Curții Supreme…

- Oricine poate aplica pentru un imprumut online de la banci care nu lucreaza cu biroul de credit, indiferent de venit, de scorul de credit sau de statutul de angajat. Acest lucru se datoreaza faptului ca creditorii online nu efectueaza o verificare a creditului, așa cum fac creditorii tradiționali. In…

- Angela Martini, soția lui Dragoș Savulescu, continua sa scoata la suprafața detalii de culise despre cele doua romance foarte cunoscute, care locuiesc in Italia. Vedeta nu se lasa pana cand nu le arata adevarata fața. Mai mult decat atat, ea spune ca faimoasele dive o și copiaza. Iata ce acuzații noi…

- Autoritatile chineze au decis miercuri sa plaseze in lockdown zona din jurul celei mai mari fabrici de telefoane iPhone din lume, dupa fuga unor angajati ingrijorati in urma descoperirii unui focar de COVID-19, informeaza AFP.