- Șase aparate de zbor IL-76 cu soldați ruși din trupele de menținere a pacii au decolat din Rusia, aerodromul Ulianovsk-Est, și au luat calea spre Karabah, a anunțat Ministerul rus al Apararii, fiind citat de RIA Novosti. Cele șase aparate de zbor au la bord și trebuie sa transporte in zona de conflict…

- Avionul de linie Tupolev Tu-154, mândrie a aviatiei civile sovietice, a efectuat miercuri ultimul zbor comercial, dupa o activitate de aproape 50 de ani, a anuntat ultima companie aeriana care îl exploateaza, potrivit AFP și Moscow Times citate de Agerpres. „Anuntam cu tristete…

- Seful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu, va da startul celei de-a VII-a editii a "Stafetei veteranilor", pe segmentul Bucuresti - Ploiesti, vineri, de pe esplanada din fata Monumentului Eroilor Patriei, aflat langa Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", informeaza…

- Lira turceasca a atins un minimum-record fața de dolar, pe fondul tensiunilor cu SUA legate de achizitia de sisteme de aparare antiaeriana din Rusia Lira turceasca a coborat joi la un minim istoric, dolarul fiind cumparat la Istanbul la 7,942 lire pe unitate, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite legate…

- Statele Unite au impus sanctiuni punitive unui numar de 27 de persoane si entitati, intre care Ministerul iranian al Apararii si presedintele venezuelean Nicolas Maduro, in numele respectarii sanctiunilor ONU impuse Iranului si contestate de restul lumii, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Masurile…

- Yoshihide Suga, in varsta de 71 de ani, noul sef al Partidului Liberal-Democrat, aflat la putere in Japonia, a fost ales miercuri, de Camera Inferioara a Parlamentului, in functia de prim-ministru in locul lui Shinzo Abe, care a demisionat din motive de sanatate, relateaza AFP.

