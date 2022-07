WSJ: De ce deține China atât de mult teren agricol în Ucraina? Invazia Rusiei din Ucraina provoaca foamete la nivel mondial și creșterea accelerata a prețurilor la alimente, iar viitoarele perturbari ale lanțurilor de aprovizionare vor amplifica și mai mult aceasta nenorocire. Multe țari realizeaza acum ca ar trebui sa produca mai multe alimente, insa ele și-au vandut o mare parte a celor mai bune pamanturi Chinei, care se folosește de ele pentru a-și hrani propria populație, potrivit Wall Street Journal , citat de Rador. Acum cațiva ani China a cumparat aproape 10% din terenul arabil al Ucrainei. Țarile ar trebui sa inceapa sa-i verifice pe cei care le… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

