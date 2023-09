Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a acuzat fundația miliardarului George Soros ca dorește sa distruga civilizația occidentala, in timp ce magnatul tehnologiei se pregatește sa se intalneasca cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, in California.

- Președintele turc Tayyip Erdogan i-a cerut directorului general al Tesla, Elon Musk, sa construiasca o fabrica Tesla in Turcia. Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, i-a cerut lui Elon Musk sa construiasca o fabrica Tesla in Turcia, potrivit unor oficiali turci, luni (18 septembrie). Direcția de comunicare…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat luni ca se va intalni cu miliardarul american Elon Musk pentru a discuta despre inteligenta artificiala, in cadrul vizitei sale in Statele Unite cu prilejul Adunarii Generale a ONU din aceasta saptamana, transmite AFP. "Voi incepe aceasta vizita in California,…

- Directorul general al constructorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk, s-a intalnit cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care l-a incurajat pe Musk sa construiasca urmatoarea uzina Tesla in Turcia, informeaza Reuters.Intalnirea a avut loc duminica la Turkish House, un…

