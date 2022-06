WS Drive Test. De ce Suzuki S Cross 2022 NU este alternativa la Dacia Duster

Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim legal in Germania va creste la 12 euro pe ora in octombrie, dupa un vot al Bundestagului de vineri, relateaza dpa. Cresterea salariului minim a fost aprobata cu voturile coalitiei de centru-stanga – social-democrati (SPD), Verzi si liberal-democrati – precum si ale formatiunii de stanga…

- Guvernul rus anunta ca va produce Dacia Duster, comercializata in Rusia sub numele de „Renault Duster", sub marca Lada dupa ce ar fi obtinut acordul producatorului auto francez in acest sens, scrie agentia TASS. Denis Pak, director responsabil de industra auto in cadrul ministerului rus al Industriei…

- Primarul Clujului, Emil Boc, le-a transmis inca o data șoferilor ca orașul este pentru pietoni și nu pentru mașini.”Mașina nu este pe primul loc, acum transportul in comun este numarul 1, asta e prioritatea in toata lumea. Direcția e sa cream o alternativa la mașina, care este transportul in comun,…

- Cupa Romaniei la polo pe apa pentru senioare va avea loc in perioada 20-22 mai si va fi gazduita de Bazinul de Inot Didactic din Focsani, a anuntat, joi, Consiliul Judetean (CJ) Vrancea Cupa Romaniei la Polo – Suzuki – Senioare – Editia 2022 este organizata de Federatia Romana de Polo, in parteneriat…

- Schimbari radicale la REVOLUT: Clienții aplicației, inștiințați ca vor fi transferați la banca. Ce alternativa au cei care nu vor Cei care folosesc aplicația de plați Revolut au primit in ultima perioada mesaje prin care sunt anunțați ca vor fi transferați la banca. Schimbarea va fi din 1 iulie, cand…

- George Simion a fost ales presedinte al Aliantei pentru Unirea Romanilor, el primind 784 de voturi la Congresul de duminica al partidului, in timp ce contracandidatul sau, Danut Aelenei a fost votat de catre 38 dintre delegati. Potrivit rezultatelor anuntate in urma scrutinului intern, la Congresul…

- Un incendiu de vegetație uscata și titiera de padure, a izbucnit in cursul zilei de astazi, 27 martie 2022, in localitatea Salciua de Jos. „Stația de pompieri Campeni intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu de vegetație uscata și litiera de padure in loc. Salciua de Jos, cu pericol de…

- Atunci cand vine vorba de destinatii frumoase in care iti poti petrece vacanta sau cateva zile dupa o saptamana plina la locul de munca, Bucurestiul este un oras extrem de ofertant, aici o sa gasesti o multime de locuri pe care le poti vizita si iti poti