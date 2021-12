Stiri pe aceeasi tema

- NANE lanseaza ultima piesa drept single, inainte de marea lansare a albumului “CORDIAL” de pe 10 Decembrie. Piesa “BUCUREȘTI” este inspirata din celebrul refren “Fetițe dulci ca-n București”. Stilul R&B abordat pe acest nou album este regasit și in “BUCUREȘTI”. Ca stare generala, piesa este chill, relaxata…

- IRAIDA lanseaza “Hexes & Exes” impreuna cu o poveste de dragoste puternica, plina de frici și trairi intense, intr-un joc ce se repeta la nesfarșit. Pastrand caracteristicile genului dance, piesa este plina de energie, dinamica, și ruperi de ritm. Cele din urma te fac sa dai din cap fara sa ințelegi…

- Romanian House Mafia lanseaza un remix alaturi de INNA pentru cea mai recenta lansare a ei – „UP”. Acest remix reprezinta a doua colaborare dintre artiști, prima fiind “From Paris to London”. Energia piesei este una caracteristica Reginei Dance-ului și in acest moment iși revendica locul in playlisturile…

- Moody-fi revin cu o noua bucata de rapcore “ca la carte!”. Piesa “Stari” este ultimul single lansat de trupa bucuresteana dar aceasta este de fapt prima compozitie pe care Moody-Fi au realizat-o impreuna in 2020, cand proiectul a luat nastere. “Stari” a vazut lumina zilei de abia acum.Versurile piesei…

- INNA revine cu un single catchy și care va da dependența care se numește „Up”, compus de Minelli, Sebastian Barac, Marcel Botezan, INNA și Alex Cotoi, versuri de Minelli și produs de Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac. Lyric video-ul pentru „Up” a fost creat de NGM Creative, echipa formata…

- Ruxit, cel mai nou proiect Newton Music, lanseaza single-ul “Te las”. Piesa este compusa de 2Door, Ruxit, Gil și Razvan Ghervan. “Te las este o piesa in care eu am foarte mare incredere și la care am lucrat foarte mult. Este o piesa total diferita de cele lansate pana acum și mai pregatesc alte surprize.…

- Newton Music lanseaza un nou proiect muzical – Gil. Primul single al artistului se numește “All I do for love” și este compus de Dan-Virgil Uliliuc, Razvan Ghervan și Tudor Olarasu și beneficiaza și de un lyric video realizat de YOUNGSTUFF. “ALL I DO FOR LOVE este piesa definitorie a albumului ALL I…