- Fostul secretar de Stat Rex Tillerson si fostul sef al Cancelariei prezidentiale John Kelly lansasera un efort pentru subminarea actiunilor presedintelui SUA Donald Trump, in efortul de "salvare a tarii", afirma, intr-o carte, Nikki Haley, fost ambasador la ONU, scrie cotidianul The Washington Post,…

- Mick Mulvaney, seful cancelariei de la Casa Alba, a primit citatie pentru a se prezenta la audierile din Camera Reprezentantilor in ancheta care ar putea conduce la procedura demiterii presedintelui Donald Trump, informeaza publicatia Politico.com, potrivit MEDIAFAX.

- Fostul consilier in probleme de securtate nationala al Casei Albe John Bolton a fost chemat la audieri saptamana viitoare, in comisiile Camerei Reprezentantilor care ancheteaza in cadrul procedurii in vederea destituirii lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit news.ro.Democratii din Camera…

- Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a fost comparat, in timpul audierii de miercuri de la sediul Guvernului american, cu presedintele Donald Trump. El a fost surprins de afirmatia lui Barry Loudermilk, membru al Camerei Reprezentantilor a Statelor Unite ale Americii, dar si de ce a afirmat ulterior…

- Camera Reprezentantilor a emis zeci de solicitari pentru documente sau citatii de audieri in cadrul investigatiei care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.Casa Alba a anuntat ca nu va coopera…

- Kremlinul a anuntat luni ca administratia americana va fi obligata sa obtina consimtamantul Moscovei inainte de a publica transcriptul convorbirilor telefonice intre Donald Trump si Vladimir Putin, potrivit Reuters si mass-media ruse, potrivit Agerpres.Anuntul Moscovei survine in contextul…

- Presedintele SUA, Donald Trump , i-a cerut in mod repetat omologului sau din Ucraina, Volodimir Zelenski , sa lanseze o investigatie care sa vizeze activitati ale fostului vicepresedinte Joseph Biden si ale fiului acestuia, Hunter Biden, arata stenograma conversatiei, prezentata de Casa Alba. "Sunt…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seara ca ar putea avea "in curand" o noua intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.