WOW! Cine este cel mai nou cuplu de la Hollywood?

Stiri pe aceeasi tema

- Incurcate sunt caile iubirii! Acum ca are și ea o relație stabila, Dakota Johnson este infidela. Cel puțin asta reiese din fotografiile surprinse de paparazzi cu actrița, care saruta de zor un alt barbat. Dakota sarutandu-se cu un alt barbat Are, de cateva luni, o relație cu solistul de la Coldplay,…

- A implinit 14 ani și este extrem de frumoasa, iar mama ei se mandrește cu ea. Gwyneth Paltrow a scos la iveala o noua fotografie cu Apple, imagine in care adolescenta ii seamana perfect. Actrița in varsta de 45 de ani a scris pe contul sau de Instagram: „Ești cea mai hilara, vibranta, inverșunata, frumoasa…

- Vedete de renume precum Jennifer Aniston, Cameron Diaz si Benji Madden, Demi Moore, Kate Hudson si Steven Spielberg au fost invitate la petrecerea de logodna a actriței Gwyneth Paltrow cu producatorul TV Brad Falchuk. La petrecerea ce a avut loc sambata seara la Teatrul din Los Angeles au mai participat…

- O veste trista a șocat in aceasta dimineața. Un cuplu celebru de la Hollywood a decis sa se desparta, dupa un mariaj de aproape noua ani. Channing Tatum și Jenna Dewan au postat un mesaj pe rețelele de socializare, in care le impartașește fanilor vestea. „Hei lume! Deci … Avem ceva ce am vrea sa […]…

- Jennifer și Sarah Hart, doua femei in varsta de 39 de ani din California care formau un cuplu lesbi, au decis sa isi puna capat zilelor. Ceea ce a socat pe toata lumea a fost faptul ca nu s-au limitat numai la viata lor si au luat cu ele si pe cei sase copii ai lor pe care i-au adoptat.

- Jennifer și Sarah Hart, ambele de 39 de ani, au decedat, dupa ce SUV-ul in care se aflau a plonjat de la o inalțime de 100 de picioare de pe o stanca, pe autostrada Pacific Coast din California de Nord. Dovezile preliminare arata ca accidentul ar fi fost intenționat. In mașina se aflau și șase […] The…