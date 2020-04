Wizz Air redeschide baza de la Timișoara și va relua zborurile spre Europa Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat astazi ca este pregatita sa-și redeschida baza de la Timișoara incepand cu 1 mai 2020 și masurile aferente pentru sanatatea și binele pasagerilor pe parcursul procedurii de check-in și la bord. Reluarea operațiunilor depinde de decizia autoritaților de a elimina sau prelungi actualele restricții de zbor catre și dinspre Romania. Daca se vor pastra restricțiile, redeschiderea bazei va fi amanata. Pentru a ajuta pasagerii și echipajul sa calatoreasca in siguranța și fara griji, Wizz Air a introdus mai multe… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

