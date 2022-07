Stiri pe aceeasi tema

- Holcim Romania a achiziționat General Beton Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori locali din piața producerii și comercializarii de betoane, tranzacția primind aprobarea autoritații de concurența din Romania. Holcim cauta in permanența oportunitați de creștere, iar cu fiecare investiție iși…

- Federația Romana de Tenis, prin Colegiul Central al Antrenorilor, in colaborare cu Academia Florin Mergea, a organizat, la Targu Jiu, un curs de perfecționare pentru antrenori. La curs, au participat 66 de tehnicieni din 18 orașe: București, Constanța, Pitești, Bacau, Timișoara, Tg. Jiu, Focșani, Zalau,…

- Romania este din nou prezenta cu universitati in topul celor mai bune institutii de invatamant superior din lume. Fata de anii precedenti, nicio universitate din Romania nu se mai regaseste in top 1.000 cele mai bune institutii academice de la nivel international, desi prezenta romaneasca a crescut…

- Reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15 reprezinta o prioritate pentru reducerea cheltuielilor bugetare, sustin reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Conform sursei citate de Agerpres, CCIR a organizat o intalnire de lucru cu…

- Unde este Anne Frank?, o poveste emoționanta și nemuritoare despre puterea speranței, distribuit de Independența Film, intra de maine 20 mai, in 36 de sali de cinema din 23 de orașe din țara printre care București, Bacau, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu și Timișoara. Povestea…

- Incepand cu aceasta saptamana, aplicația Uber este disponibila in Alba Iulia. De asemenea, Uber este prezent și in Ramnicu Valcea, incepand cu luna martie. Cu Alba Iulia pe lista orașelor din țara, Uber este acum prezent in 17 orașe din Romania: București, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Craiova,…

- ANM a emis prognoza meteo pentru ziua de luni 25 aprilie 2022. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi, de Paște, in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- ”Leroy Merlin, retailer specializat in constructii, decoratiuni si gradinarit, anunta deschiderea celui de-al doilea magazin din municipiul Brasov, programata pentru 13 mai 2022. Noul magazin din cartierul Astra este a 20-a unitate a retelei retailerului in Romania”, anunta compania. Potrivit reprezentantilor…