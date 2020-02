Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii care au vizitat China cu 14 zile inainte de plecarea lor spre Israel nu vor mai putea intra in aceasta tara, incepand de luni, 3 februarie, informeaza Wiz Air. Masura este luata in conditiile epidemiei de coronavirus din China si nu se aplica pasagerilor care calatoresc cu pasaportul israelian…

- Operatorii navelor de croaziera au decis sa interzica prezenta la bord a pasagerilor sau membrilor de echipaj care au calatorit in China in ultimele 14 zile, pe fondul epidemiei de coronavirus, a anuntat luni Asociatia Internationala a Liniilor de Croaziere (CLIA), transmite AFP potrivit Agerpres.…

- Criza epidemiei din China lovește in afacerile Poștei Romane, nevoita sa-și suspende orice relație comerciala cu China. Motivul? Companiile aeriene, cu care avea parteneriate poșta, au renunțat la zborurile catre destinațiile din aceasta țara, scrie G4media.Pentru a scadea riscul raspandirii noului…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca va fi inițiat un proiect de OUG, care vizeaza combaterea și prevenirea unor cazuri de infecție cu coronavirus, care face ravagii in China și nu numai. Decizia a fost luata duminica, dupa desfașurarea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.

- Statele Unite au anuntat vineri mai multe masuri exceptionale pentru a inchide frontierele sau a impune carantina calatorilor care se intorc din China, si mai ales din provincia Hubei, epicentrul epidemiei noului coronavirus, in functie daca sunt sau nu americani, noteaza AFP,

- "De acum câteva zile s-a creat pe aeroporturile internationale o linie speciala de acces pentru pasagerii care vin din China, precum si pentru pasagerii chinezi. De asemenea, avem o baza de date si stim localizarea lor pe teritoriul României. Toti calatorii care vin din China primesc…

- Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, care a contaminat deja peste 2.700 de persoane din intreaga tara, a anuntat guvernul de la Beijing, relateaza AFP. Li Keqiang se afla in capitala Hubei (centru) pentru a ''cerceta…

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in eforturile depus pentru a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza DPA.