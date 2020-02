Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air a anunțat ca își modifica programul de zbor din cauza cererii în scadere pe rutele din Italia ca urmare a epidemiei de virus COVID-19, rezultatul fiind un numar important de anulari pe anumite rute spre nordul țarii în perioada 11 martie – 2 aprilie 2020. În…

- Peste 300 de persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus in ultima saptamana in regiunea Lombardia din Italia, regiune care include capitala financiara a Italiei, Milano, in zona inregistrandu-se 10 decese. Pe intreg teritoriul Italiei, peste 400 de persoane au contractat boala, inregistrandu-se…

- Rusia si-a sfatuit marti cetatenii sa nu calatoreasca catre Italia, Iran si Coreea de Sud din cauza raspandirii epidemiei cu noul coronavirus in aceste tari, scrie AFP, potrivit news.ro.Autoritatile recomanda oamenilor sa nu calatoreasca "pana la stabilizarea situatiei", potrivit unui mesaj…

- Compania aeriana nationala bulgara Bulgaria Air a anuntat anularea incepand de marti a tuturor zborurilor catre Milano, din cauza epidemiei de coronavirus din nordul Italiei, transmite agentia EFE. ''Ca urmare a numeroaselor cazuri de coronavirus din Italia, Bulgaria Air anuleaza zborurile catre si…

- Filmarile la Misiune Imposibila 7 erau programate in Italia. Acestea ar fi trebuit sa inceapa pe 20 februarie și sa se deruleze timp de trei saptamani. Producția a fost suspendata din cauza epidemiei de coronavirus, care a lovit Italia, au anunțat oficialii Paramount, citați de TMZ. „In timpul acestei…

- Premierul Giuseppe Conte a spus ca sanatatea oamenilor ramane prioritara: „Nu cred ca doar intr-o saptamana contagierea va scadea in asa fel incat sa permita reluarea evenimentelor sportive". Iar etapa urmatoare din Serie A ar putea fi amanata integral! Weekendul trecut au fost amanate patru meciuri…

- Autoritatile italiene au organizat o reuniune de urgenta, dupa anuntul primului european ucis de coronavirus, iar cifrele date publicitatii sunt extrem... The post Peste 50.000 de oameni din 10 orase din Italia, dintr-o regiune plina de romani, in carantina din cauza epidemiei de coronavirus appeared…

- Compania aeriana British Airways a anunțat ca a suspendat toate zborurile directe dintre Marea Britanie și China dupa ce autoritațile de la Londra au recomandat evitarea calatoriilor in China in contextul epidemiei cu noul coronavirus