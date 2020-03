Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale a demarat angajarile temporare de medici, asistenți medicali și farmaciști, fara concurs, avand in vedere starea de urgența și eforturile de limitare a raspandirii noului coronavirus (COVID-19). Vor fi posturi in spitalele militare, institutele și centrele medicale ale…

- In contextul eforturilor intreprinse de autoritațile publice pentru limitarea raspandirii noului coronavirus (COVID-19), Ministerul Apararii Naționale a demarat masurile necesare pentru suplimentarea numarului de posturi din sistemul medico-militar in vederea incadrarii cat mai rapide a acestora, in…

- Conversații cu un GENERAL – o carte despre tradarea din 1989 și ce a urmat dupa lovitura de stat din decembrie a fost lansata, astazi, la Craiova. In dialog cu prof. univ. dr. General de Brigada SRI (rtr) Cristian Troncota, pentru ca despre el este vorba, este craioveanul Liviu Stan, doctor in Sociologie,…

- Realizatorii si protagonistii filmului „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, organizeaza, incepand de marti, timp de doua saptamani, o serie de intalniri si dezbateri cu publicul din 12 orase din Romania (Cluj, Sibiu, Timisoara, Craiova, Sfantu Gheorghe, Brasov, Bucuresti, Iasi, Galati, Constanta,…

- Un seism cu magnitudinea de 2.2 grade a fost inregistrat, la ora 01:40:19 ora locala a Romaniei , in judetul Gorj, la numai sapte kilometri adancime. Cutremurul a avut epicentrul la 85 km SV de Sibiu, 115 km N de Craiova, 132 km NV de Pitesti, 164 km S de Cluj Napoca, 170 km E de Timisoara, 183 km V…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.1 grade a fost inregistrat, in aceasta noapte, la ora 21:45:44 ora locala a Romaniei , in Serbia, la granita cu Romania, la adancimea de 16 km.Seismul a fost localizat la 120 km V de Craiova, 143 km N de Nis, 150 km E de Belgrade, 156 km E de Zemun, 157 km SE de Timisoara,…

- Un seism cu magnitudinea de 2.2 a fost raportat, in urma cu putin timp, de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Conform sursei citate cutremurul a avut loc la ora 16.13, in judetul Gorj, la numia patru kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la 103 km NV de Craiova,…

- Asociația Cluburilor Lions Romania și rețeaua de Telemedicina in Epilepsie au inaugurat in Brașov cel de-al noualea aparat EEG din rețea, conectat la un server de mare capacitate. Aparatul a fost achiziționat din fondurile obținute prin organizarea in 2019, pentru al doilea an consecutiv, a celui mai…