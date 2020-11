Wizz Air introduce zboruri speciale către București pentru Campionatul European de Fotbal 2021 Wizz Air introduce zboruri speciale pentru cei care vor sa iși susțina echipele naționale de fotbal in timpul meciurilor din grupa C a Campionatului European de Fotbal UEFA 2020 care va avea loc in București, anul viitor. Astfel, compania aeriana a introdus 26 de zboruri speciale, care le vor oferi microbiștilor posibilitatea sa vada meciurile din Austria, Macedonia de Nord și Ucraina care sunt programate pe 13, 17 și 21 iunie. Biletele pot fi deja rezervate online pe wizzair.com sau pe aplicația mobila a companiei aeriene. Astfel, vor fi introduse 26 de zboruri intre Viena, Skopje și București.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

