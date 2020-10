Stiri pe aceeasi tema

- Compania low-cost Wizz Air anunța alocarea unei noi aeronave Airbus A320 la Cluj-Napoca și lansarea a trei noi rute, spre Karlsruhe/Baden-Baden, Hamburg și Koln in Germania. Wizz Air a anunțat vineri extinderea operațiunilor din Romania prin adaugarea unei noi aeronave Airbus A320 la baza de la Cluj-Napoca,…

- Perechea Horia Tecau (Romania)/Jean-Julien Rojer (Olanda) va infrunta cuplul Cristian Garin (Chile)/Pedro Martinez (Spania), in runda inaugurala a probei de dublu masculin din cadrul turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Horia Tecau intra pe zgura pariziana cu un moral foarte bun. Dupa semifinala…

- Mai multi suporteri olandezi ai echipei PSV Eindhoven au fost condamnati la inchisoare de o instanta spaniola, dupa ce au umilit, in urma cu 4 ani, mai multe cersetoare originare din Romania, la Madrid.

- Transportul aerian de pasageri a inregistrat in primul semestru al anului in curs o scadere de 61,9%, adica de la 10.709.300 de pasageri la 4.077.800 pasageri, conform datelor transmise de Institutul Național de Statistica. In ceea ce privește transportul de pasageri, cele mai mari ponderi s-au inregistrat…

- Sapte miliarde de locuitori ai Pamantului traiesc astazi in orase, pe doar 2% din suprafata planetei, consumand 75% din energia mondiala si generand 80% din emisiile de dioxid de carbon. Dar tot ei genereaza si 80% din PIB-ul global. In urmatorii 30 de ani, urbanizarea si cresterea globala a populatiei…

- Blue Air introduce zboruri din Bacau catre Bucuresti, Cluj, Paris, Munchen și Koln. Ryanair reia cursa București-Timișoara Compania aeriana Blue Air introduce din 1 octombrie zboruri din Bacau catre cinci noi destinatii - Bucuresti, Cluj, Paris, Munchen si Koln, potrivit unui comunicat remis joi de…