Autoritatea Maghiara pentru Concurența (GVH) a inceput o ancheta impotriva Wizz Air dupa ce compania aeriana cu buget redus i-a facut pe pasageri sa plateasca pentru locurile lor, chiar și cu 18 ore inainte de decolare. Unul dintre cititorii publicației 444.hu, Janos, a scris ca Wizz Air ii face pe pasagerii sai sa plateasca pentru locurile lor, deși au cumparat deja biletul. In caz contrar, aceștia nu pot face procesul de check-in. In cea de-a doua faza a procedurii de check-in online, sistemul companiei aeriene nu afișeaza a treia opțiune, cu locuri libere. Drept urmare, mulți ar putea accepta…