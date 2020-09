Wizz Air a lansat harta călătoriilor aeriene cu restricțiile de pandemie Compania aeriana Wizz Air a lansat Harta pentru planificarea calatoriilor , un instrument de cautare nou și actualizat permanent, conceput pentru a ajuta pasagerii sa stabileasca catre ce destinații din rețeaua WIZZ pot zbura in momentul cautarii și sa ii informeze cu privire la restricțiile de calatorie cauzate de pandemia de coronavirus. In aceasta perioada incerta pasagerii se pot baza pe Harta Wizz Air de planificare a calatoriei pentru a verifica rutele operaționale și regulile de calatorie relevante folosind un sistem cu coduri de culori. Pentru a folosi harta, pasagerii trebuie doar sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

