Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Consiliul Judetean Brasov, primul zbor Wizz Air de pe Aeroportul Brasov-Ghimbav spre Londra (Luton) este programat in 2 august, iar spre Dortmund in 2 septembrie. Spre Londra vor exista zboruri dus-intors in fiecare zi de luni, miercuri si vineri, in timp ce spre si dinspre Dortmund se vor face curse in fiecare zi de marti si sambata. Incepand de joi, biletele sunt disponibile la vanzare pe site-ul companiei Wizz Air. Conform sursei citate, Alexandru Anghel, directorul general al Regiei Autonome Aeroportul International Brasov-Ghimbav R.A., este…