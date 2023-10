Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din orașul scoțian Glasgow au aprobat miercuri alocarea a 2,3 milioane de lire sterline pentru deschiderea primei camere din Marea Britanie in care este permis consumul de droguri ilicite sub supraveghere medicala. Camera pentru consumul supravegheat de droguri se va deschide in orașul…

- Aceasta masura este luata in calcul in Marea Britanie.Rishi Sunak, premierul Marii Britanii, are in vedere introducerea unora dintre cele mai dure masuri anti-fumat din lume, care ar interzice, de fapt, ca urmatoarea generatie sa mai poata cumpara tigari, scrie The Guardian , citand surse din guvern.Premierul…

- Declarația confirma sesizarile facute de partea ucraineana ca armata rusa “Multumita informatiilor declasificate, stim ca armata rusa a tintit o nava civila de marfa in Marea Neagra cu mai multe rachete pe 24 august“, a declarat Sunak intr-un raport actualizat in parlamentul britanic cu privire la summitul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, ca Guvernul lucreaza in continuare la pachetul fiscal-bugetar iar in cateva zile va fi pus in transparența. El a spus, de asemenea, ca pana la sfarșitul lunii septembrie „terminam tot circuitul” de adoptare a acestor masuri, inclusiv asumarea raspunderii in…

- Guvernul britanic l-a numit joi pe fostul ministru al energiei, Grant Shapps, in functia de ministru al apararii, inlocuindu-l pe Ben Wallace, care a declarat ca doreste sa se retraga dupa patru ani in aceasta functie si nici nu va mai candida la urmatoarele alegeri parlamentare, relateaza Reuters.Ben…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a demisionat oficial, printr-o scrisoare adresata premierului Rishi Sunak, dupa anuntul facut de cancelaria prim-ministrului. Guvernul de la Londra l-a desemnat deja ca succesor al lui Wallace pe Grant Shapps, fost ministru al energiei. Wallace, care a jucat…

- Guvernul britanic a lucrat marți cu companiile aeriene pentru a se asigura ca pasagerii blocați in aeroporturile din intreaga Europa pot ajunge acasa dupa ce o defecțiune a sistemului de control al traficului aerian a cauzat perturbari pe scara larga ale zborurilor, care se preconizeaza ca vor dura…

- Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, gazduit de circuitul Silverstone, s-a incheiat așa cum se aștepta toata lumea. Adica, cu o victorie a campionului mondial en-titre, Max Verstappen. Asta in ciuda faptului ca mai multe echipe, inclusiv Alpine și Williams, au aratat un ritm surprinzator de…