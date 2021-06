Noul sistem de operare Windows 11, lansat joi de Microsoft, aduce utilizatorilor noi instrumente ce faciliteaza munca si sporesc capacitatea de a efectua mai multe sarcini simultan, cu accent pe lucrurile importante, se arata intr-un comunicat al companiei producatoare, transmis joi AGERPRES. Astfel, in meniul noii platforme apar Snap Layouts, Snap Groups si Desktops - functii noi, concepute pentru a ajuta utilizatorii sa-si organizeze ferestrele de lucru si sa-si optimizeze ecranul. In plus, prin intermediul functiei Desktops, acestia pot crea desktopuri separate pentru fiecare tip de activitate,…