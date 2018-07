Stiri pe aceeasi tema

- Aflate la primul lor turneu impreuna, Begu și Buzarnescu au reușit calificarea in ultimului act al competiției din Marea Britanie. In semifinale, cele doua au trecut de perechea Nadiya Kichenok (Ucraina)/ Ekaterina Makarova (Rusia), scor 4-6; 6-0; 10-6, relateaza mediafax. Irina Begu și Mihaela…

- Romania will have first-ever eight players on a main singles board of a Grand Slam tournament, namely Wimbledon, after Alexandra Dulgheru and Elena-Gabriela Ruse qualified on Thursday by the victories clinched in the last tour of the preliminary phase. Romania already had six players in the…

- Prima reacție a Mihaelei Buzarnescu, dupa injuraturile de ieri. Ce va face la Wimbledon? ”Simt durere la umar”. Meciul cu Jelena Ostapenko, de azi, din optimile de finala de la Eastbourne, a aratat o Mihaela Buzarnescu mai puțin decisa decat ieri, contra olandezei Kiki Bertens. Favorita 5 s-a impus…

- LIVEBLOG Wimbledon 2018. Simona Halep, spre al doilea titlu de Mare Șlem al carierei. Al treilea turneu de Grand Slam al anului incepe cu calificarile, pe 25 iunie. Partidele de pe tabloul principal vor avea loc insa de pe 2 iunie. Competiția se va incheia pe 15 iulie. Turneul londonez va fi transmis…

- Potrivit unui comunicat oficial, intalnirea dintre Simona Halep si Alison Riske va avea loc marti, dupa ora 18:30. Partida este ultima de pe arena centrala "Philippe-Chatrier" si are in fata doua meciuri de baieti si unul de fete. ROLAND GARROS 2018. Mihaela Buzarnescu si Alexandra Dulgheru…

- Alexandra Dulgheru a revenit de la 2-5 in decisiv si a salvat o minge de meci. Ea va evolua din nou dupa doi ani pe tabloul principal al unui Grand Slam, fiind a saptea romanca in turul I. Romanca avea 6-1, 3-2, 15-0, pe serviciul adversarei cand ploaia a intrerupt partida. La reluare, a avut…

- SORANA CARSTEA-DANIELLE COLLINS LIVE VIDEO DIGISPORT. Marti, 15 mai, doua romance joaca in turul inaugural al turneului feminin de tenis de la Roma. Sorana Cirsteao va intalni pe americana Danielle Rose Collins, incepand cu ora 12:00, in vreme ce Irina-Camelia Begu se va bate cu Peng Shuai din China,…

- Patru romance, Simona Halep, liderul mondial, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu si Sorana Cirstea, figureaza pe tabloul principal de simplu al turneului de tenis de la Roma (WTA), dotat cu premii totale de 3.351.720 dolari, care va debuta luni. Halep (26 ani) va intra direct in turul secund,…