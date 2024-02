WhatsApp va deveni inaccesibil pe unele telefoane. Vezi lista Din 29 februarie, mulți posesori de dispozitive mobile vor avea o surpriza neplacuta. WhatsApp nu va mai fi accesibil pe telefoanele lor. Aplicația va deveni incompatibila cu unele modele de smartphone-uri din cauza unor discrepanțe in sistemul de operare. Unele dispozitive nu vor mai putea suporta aplicația, chiar daca vor primi o notificare in prealabil, […] Articolul WhatsApp va deveni inaccesibil pe unele telefoane. Vezi lista a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

