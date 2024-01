WhatsApp și Google vor avea arhivă comună chiar din 2024. Pentru utilizatori, înseamnă COSTURI suplimentare Google și WhatsApp au anunțat ca au planuri de eliminare a cotei nelimitate de stocare pentru copiile de rezerva ale WhatsApp pe dispozitive cu sisteme de operare Android.Odata cu implementarea acestei modificari, arhivele WhatsApp de pe dispozitivele cu Android vor incepe sa conteze in limita de stocare in cloud aferenta contului Google, scrie techweez.com .Acest lucru inseamna ca, odata ce este depașiți limita gratuita de stocare in cloud de 15 GB, asociata unui cont personal Google, va trebui sa ștergeți anumite fișiere.A doua varianta va fi sa achiziționați mai mult spațiu de stocare.Cei… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

