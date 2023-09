WhatsApp pregăteşte lansarea unei aplicaţii pentru iPad Un numar redus de utilizatori ai versiunii beta de WhatsApp pentru iPhone au primit acces la o versiune optimizata pentru iPad, prin intermediul platformei de testare a aplicatiilor TestFlight. Din capturile de ecran publicate de cei care au ajuns sa o instaleze, versiunea de iPad arata, in mare, la fel ca cea de iPhone, cu deosebirea ca lista de chat-uri ramane activa alaturi de fereastra de comunicare, datorita ecranului mai mare. Interfata este atat de asemanatoare celei de iPhone, incat este greu de inteles de ce a avut WhatsApp nevoie de atata vreme sa dezvolte o aplicatie de iPad. Seful… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

