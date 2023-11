WhatsApp ar putea cere utilizatorilor să-şi confirme adresele de e-mail In cea mai recenta versiune beta de WhatsApp, cel putin o parte dintre utilizatori au fost pusi sa-si foloseasca adresele personale de e-mail pentru a se autentifica in cadrul aplicatiei. Noua verificare este implementata in procesul de autentificare. Dupa ce se logheaza la fel cum o facea in mod obisnuit, utilizatorul este pus acum sa-si verifice email-ul si sa dea click pe un link din mesajul primit de la WhatsApp. Compania explica utilizatorilor ca verificarea email-ului ii va ajuta sa-si securizeze conturile, in cazul pierderii accesului la acestea. Confirmarea identitatii prin intermediul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

