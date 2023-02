Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp aduce trei functii noi in chat. Mesajele trimise se pot sterge timp de doua zile, utilizatorii pot parasi grupurile fara sa lase urme si pot selecta contactele carora sa le afiseze ultima accesare.

- WhatsApp lanseaza trei functii noi pentru iPhone si telefoane cu sistem de operare Android. Astfel, utilizatorii pot sterge mesajele trimise timp de doua zile, pot parasi grupurile de WhatsApp fara sa lase urme și pot selecta anumite contacte carora sa le afișeze ultima accesare a aplicatiei. WhatsApp…

- WhatsApp aduce trei funcții noi in chat. Mesajele trimise se pot șterge timp de doua zile, utilizatorii pot parasi grupurile fara sa lase urme și pot selecta contactele carora sa le afișeze ultima accesare, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Schimbari majore la WhatsApp in 2023: Cinci funcții noi de care or beneficia utilizatorii Schimbari majore la WhatsApp in 2023: Cinci funcții noi de care or beneficia utilizatorii WhatsApp este singura aplicație de mesagerie pe care o folosesc mulți oameni, , iar in ultimii doi ani, a caștigat o mulțime…

- Avertisment pentru toti utilizatorii WhatsApp! Din ce in ce mai mulți utilizatori ai celebrei aplicații WhatsApp, din rațiuni pur economice, luau calea unei alte aplicații de același tip. Cu toate ca are aceleași caracteristici, spun dezvoltatorii, aplicația in cauza nu ar avea costuri ascunse, fiind…

- WhatsApp a lansat o actualizare majora pentru a le permite oamenilor sa converseze pe chat chiar si daca nu mai exista conexiune la internet, a informat publicația britanica The Independent , preluata de Mediafax. Concret, este vorba despre o setare care le permite oamenilor sa introduca numele unui…

- BERBECRege de cupeRegele de Cupe aduce stabilitate emoționala, ințelepciune, compasiune și dragoste in lumea ta, intr-un mod mai complex și plin de satisfacții. Relațiile tale capata profunzime și se dezvolta, ajungi la noi niveluri de incredere, intimitate și ințelegere cu oamenii pe care ii iubești.…

- MESAJE… Vremea noua publica primele patru mesaje primite in cadrul Concursului dedicat Zilei Nationale a Romaniei. Inscrierile continua, insa, pana pe 12 decembrie. Nu uitati, trebuie sa scrieti ce ati simtiti de 1 Decembrie si cum ati sarbatoriti aceasta zi, iar apoi sa ne trimiteti mesajul fie prin…