Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp a introdus o noua funcție, extrem de utila: un singur cont pe mai multe telefoane. Ce este modul Companion In urma cu aproximativ o luna, WhatsApp a lansat oficial modul Companion pentru utilizatorii sai Android, permițandu-va sa conectați pana la cinci telefoane Android la un singur cont.…

- Anunț important pentru persoanele care folosesc WhatsApp. Se pregatește o funcție pe care mulți utilizatori o așteapta de multa vreme. Iata despre ce este vorba de data aceasta, dar și de ce este nevoie de o astfel de schimbare.

- Netflix simplifica modul in care utilizatorii pot gasi filmele si serialele salvate in My List, adaugand filtre prin care continutul din aceasta seciiune poate fi sortat.Filtrele, adaugate in partea de sus a ecranului, permit utilizatorilor sa afiseze doar filme sau doar seriale, ori sa scoata in evidenta…

- WhatsApp a anunțat lansarea unei funcții numita Blocare chat, creata pentru a spori confidențialitatea conversațiilor utilizatorilor. Acest update ofera utilizatorilor un control mai mare asupra chaturilor pe care iși doresc sa le țina doar pentru ei.

- Noutați la Whatsapp. Ce funcție va fi disponibila pentru utilizatori Whatsapp pregatește o noua funcție pentru utilizatori. Aplicația va permite mai mult context pentru fișierele media trimise. Utilizatorii vor putea adauga descrieri personalizite GIF-urilor, prin inlocuirea marcajelor existente. Funcția…

- WhatsApp introduce o noua funcție. Funcția este deja in probe pentru anumiți utilizatori. O noua funcție WhatsApp va permite mai mult context pentru fișierele media trimise. Utilizatorii vor putea adauga descrieri personalizate GIF-urilor, prin inlocuirea marcajelor existente. Citește și: Doliu in fotbalul…

- WhatsApp a lansat o noua funcție, insa doar pentru iPhone. Aplicația poate acum sa extraga textul conținut intr-o imagine partajata in chat. Noutatea vine doar pentru utilizatorii iOS și nu va ajunge și pe Android. Unii utilizatori de WhatsApp cu iPhone au primit deja noua funcție odata cu actualizarea…

- WhatsApp este aplicația de mesagerie cunoscuta la nivel internațional și folosita de milioane de oameni. Mai mult decat atat, aceasta face imbunatațiri constant, astfel incat utilizatorii sa se buzure de o navigare mult mai ușoara. De aceasta data, WhatsApp a introdus o noua funcție. Aceasta are ca…