Cantaretul What s Up a fost saltat de politisti, luni seara, dupa ce si-a batut iubita, pe Alice Badea. What's Up a fost dus la Secția 17 de Poliție din Capitala, iar ulterior oamenii legi au decis sa-l elibereze. What s UP a fost pus sub control judiciar.