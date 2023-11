West Side Christmas Market din Drumul Taberei are prețuri ca în vestul Europei Primul targ de Craciun din București deschis anul acesta, cel din Drumul Taberei, West Side Christmas Market, este promovat ca a fi cel mai frumos targ din țara. „Targul de Craciun din Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6 este cel mai frumos, cel mai dichisit și cu cea mai frumoasa atmosfera de Craciun. Și se autofinanțeaza integral. La noi nu este vorba despre marime, vedete scumpe și decibeli cu scene mari. La noi este despre comunitate, spiritul Craciunului, bun gust, calitatea vendorilor și atmosfera sarbatorilor de iarna. Ne adresam, in special, familiilor, celor mici și comunitații noastre”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

