Weekend-ul acesta mergem "Departe de Kansas" şi ajungem în "Ţara Surâsului" Pe 14 noiembrie, Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati a programat spectacolul de revista pentru copii, "Departe de Kansas", de la ora 11:00, in regia lui Stelian Stancu. Scenariul, semnat tot de regizorul Stelian Stancu, este adaptat dupa binecunoscuta poveste "Vrajitorul din Oz", de L. Frank Baum. Cinci prieteni se grabesc sa ajunga la puternicul Vrajitor din Oz: Dorothy, catelusul Toto, Sperie-Ciori, Omul de Tinichea si Leul cel Fricos. Toti au cate un vis si toti trec printr-un proces de autocunoastere. Din distributie vor face parte actorii: Cristina Isabela Ionascu (Prezentatorul),… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

